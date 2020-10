O Tottenham, de José Mourinho, venceu, por 1-0, em casa do Burnley, em partida da jornada 6 da Premier League.

O golo do triunfo foi apontado pelo sul-coreano Son, aos 76 minutos.

Com este triunfo, o Tottenham passa a somar 11 pontos e está no 5.º lugar. Já o Burnley é 18.º, com um ponto em cinco jogos.

Vinícius estava no banco, mas não entrou. Gedson Fernandes não foi convocado.