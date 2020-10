Presidente da FIFA testa positivo à Covid-19

A FIFA anunciou, num comunicado enviado à imprensa, que o seu presidente, Gianni Infantino, está infetado com a Covid-19. O líder do órgão que tutela o futebol mundial tem sintomas moderados e cumpre o período de isolamento obrigatório na sequência do teste positivo.

"O presidente Gianni Infantino recebeu confirmação, esta terça-feira, que testou positivo à Covid-19. O presidente tem sintomas moderados e foi colocado de imediato em isolamento e ficará em quarentena por, pelo menos, dez dias", pode ler-se na nota.

Todos os contactos de Infantino nos últimos dias "foram informados, como mandam os regulamentos, e estão a tomar os passos necessários", esclarece ainda a nota.

Infantino, de 50 anos, é presidente da FIFA desde 2016, sucedendo a Joseph Blatter no cargo. O suíço entrou na UEFA em 2000 para o gabinete jurídico e legal.