Leverkusen ganha e é quarto na Bundesliga

O Bayer Leverkusen venceu na receção ao Augsburgo por 3-1, em jogo que encerrou a quinta jornada da Liga alemã, e subiu ao quarto lugar.

O avançado argentino Lucas Alario abriu o marcador, aos 16 minutos, na execução de um penálti, e o resultado só voltou a ser alterado já na segunda parte, quando o médio Daniel Caligiuri restabeleceu o empate, aos 51.

No entanto, o argentino Lucas Alario acabaria por bisar, aos 74 minutos, e o seu companheiro de ataque, o francês Moussa Diaby, fez o terceiro golo do Bayer e fechou o resultado, aos 90+4.

Com este triunfo, o Bayer Leverkusen subiu ao quarto lugar da Bundesliga, com nove pontos, numa tabela liderada pelo Leipzig, com 13, seguido do Bayern Munique, com 12, e do Borussia Dortmund, com os mesmos pontos, enquanto o Augsburgo é 11.º, com sete.