Árbitros francês e georgiano nos jogos de Benfica e Braga na Liga Europa

O árbitro francês François Letexier foi indicado para o jogo de quinta-feira entre Benfica e Standard Liège, e o georgiano Giorgi Kruashvili para a receção do Zorya Luhansk ao Sporting de Braga, informou esta terça-feira a UEFA.

François Letexier, de 31 anos, estreia-se num jogo do Benfica, na segunda jornada do grupo D da Liga Europa, situação idêntica à de Giorgi Kruashvili em relação ao Sporting de Braga, em encontro do grupo G.

Benfica e Sporting de Braga lideram os respetivos grupos da Liga Europa, os lisboetas acompanhados dos escoceses do Rangers e os bracarenses dos ingleses do Leicester, que também triunfaram na ronda inaugural.

Na quinta-feira, o Sporting de Braga é o primeiro a entrar em campo, na Ucrânia, em jogo agendado para as 17h55 (hora de Lisboa), enquanto o Benfica recebe os belgas do Standard Liège a partir das 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Nesta segunda jornada da Liga Europa, a UEFA nomeou também árbitros portugueses, com Fábio Veríssimo no Estrela Vermelha-Slovan Liberec, e Tiago Martins no Granada-PAOK, jogo que tem o guarda-redes Rui Silva e Domingos Duarte nos espanhóis e o treinador Abel Ferreira nos gregos.