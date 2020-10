Secretário de Estado do Desporto quer público no MotoGP, mas com mais condições sanitárias

O secretário de Estado do Desporto defendeu, esta terça-feira, que é necessário começar a trabalhar para garantir a presença de público em melhores condições sanitárias do que as verificadas na Fórmula 1 durante a etapa do MotoGP, que vai decorrer no autódromo do Algarve.

João Paulo Rebelo considera que “a apreciação generalizada que tem sido feita, e que no fundo não é muito positiva”, sobre a presença de público no Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, demonstra a necessidade de “uma melhoria” para permitir espetadores no MotoGP, a realizar no mesmo local.