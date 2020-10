Portugal fora do calendário da Fórmula 1

Está em elaboração o calendário da próxima época de Fórmula 1, mas sem Portugal.

Segundo o site especializado Autosport foi entregue já a todas as equipas o primeiro esboço da edição de 2021 do campeonato.

O documento, ainda não oficial, contempla um total de 23 corridas, ou seja, mais uma do que estava, originalmente, planeado para 2020, que acabou por ser completamente renovada devido à pandemia do novo coronavírus. A principal novidade é a inclusão do Grande Prémio da Arábia Saudita, que passará por Jeddah na reta final da época.

A temporada deverá começar em março de 2021, com o Grande Prémio da Austrália, seguido do Bahrain e da China.

Neste esboço estão, ainda, Vietname, Holanda, Bélgica, Itália, Espanha, Mónaco, Azerbaijão, Canadá, França, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Singapura, Rússia, Japão e Brasil.

O circuito de Portimão foi chamado ao calendário remendado de 2020.