Luís Filipe Vieira e a oposição: "Não temo Noronha Lopes, mas para ele vale tudo"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, afirma que é um candidato "confiante" às eleições do clube e sustenta esta certeza no trabalho que tem vindo a realizar desde que chegou ao Benfica. O candidato pela lista A defende que o seu projeto sempre teve o apoio da "grande maioria dos benfiquistas" e é por isso que se agarra às vitórias alcançadas em anteriores atos eleitorais.

"É sinal que estão felizes, e hoje não podem estar infelizes", diz, à Renascença. A frase é dita com o sentido de missão com que chegou à Luz a pedido de Manuel Vilarinho.

Foi em 2001 que começou a lançar as bases para um clube a necessitar de união e à procura de um rumo. Olhando para esse passado, hoje em dia, Vieira vislumbra sinais de quem esteja a tentar promover de novo "um Benfica fraturado", como aquele que encontrou e já nesses tempos em declarações a Bola Branca prometia acabar com "os papagaios e a feira de vaidades".

O candidato pela lista A, franze o sobrolho e promete luta com um alvo bem definido: "Não temo Noronha Lopes, mas vale tudo para chegar ao poder".

É aliás a esta candidatura que Luís Filipe Vieira aponta o dedo, para justificar o ataque feito nas redes sociais, por Bernardo Silva, à atual direção.

"De certeza que não foi ele que escreveu aquele texto. É impensável. Alguém se serviu dele e ele esteve disponível. Posso dizer-lhe que continuarei a apoiá-lo, porque é um benfiquista. Agora, ele não sabe qual é a realidade do Benfica, senão não tinha escrito o que escreveu. É bastante injusto e estou bastante magoado. Um dia havemos de nos encontrar, para ele olhar para mim e dizer-me se acha que eu sou mesmo aquela pessoa", afirmou.

A Bernardo Silva junta-se Manuel Vilarinho no rol das surpresas reveladas durante a campanha. O antigo presidente dos encarnados terá manifestado disponibilidade para colaborar com Vieira e Noronha Lopes.

"Para quem foi generoso com ele, para quem foi leal com ele, para quem trabalhou para que chegassem todos ao fim e chegados a este hora parece que está confundido. Sobre Manuel Vilarinho não quero adiantar mais. Não vou dizer que estou desiludido, mas desde a primeira hora, não era eu que tinha que falar com ele, era o contrário", atira.