Bruno Costa Carvalho retira-se das eleições do Benfica

Bruno Costa Carvalho anunciou, através das suas redes sociais, que se retira da corrida às eleições do Benfica, que se realizam na próxima quarta-feira.

"Após ponderada reflexão, foi tomada pelos membros candidatos da Lista C às eleições do Sport Lisboa e Benfica, representante do Movimento 'Todos P'lo Benfica', a decisão de não ir até ao fim com esta candidatura e já foi comunicada essa decisão ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral", pode ler-se.

O empresário, principal promotor da Lista C, explica que desiste "devido às circunstâncias impostas à nossa lista e a este ato eleitoral e, principalmente, os interesses maiores do Sport Lisboa e Benfica, obrigam-nos a interromper este projecto, apesar da convicção que mantemos de ser aquele que melhor acautela o futuro do Benfica".

Luís Miguel David seria o candidato à presidência da lista de Bruno Costa Carvalho, por não ter, ao abrigo dos atuais estatutos, 25 anos consecutivos de sócio com mais de 18 anos. Costa Carvalho já se tinha candidatado à presidência em 2009 e perdeu para Vieira.

Em declarações à Renascença, Costa Carvalho tinha garantido que não iria desistir para apoiar outra candidatura e que iria com com o projeto até às urnas.

"Não tenho nenhuma sondagem, mas vou até ao fim e se não acreditasse no triunfo não estaria na corrida. Não iremos desistir para apoiar outra candidatura. Apenas admitimos uma convergência de toda a oposição, mas a única candidatura que esteve verdadeiramente interessada foi a nossa. As outras listas não mostraram interesse", explica.