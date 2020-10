Benfica. Grimaldo sai lesionado

O Benfica venceu o Belenenses SAD por 2-0, mas saiu com mais um problema: Grimaldo saiu lesionado ao minuto 72.

A lesão do defesa esquerdo surgiu num lance dividido com Miguel Cardoso. O pé esquerdo ficou preso no relvado e o espanhol teve de sair do relvado de maca.

Ainda não se conhece a gravidade da lesão, mas o jogador já deixou mensagem nas redes sociais. “Grande vitória da equipa. Obrigado pelas mensagens de apoio, estarei de volta rapidamente”.