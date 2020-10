Surto de Covid em lar para padres reformados em Lisboa

Veja também:

A Casa Sacerdotal do Patriarcado de Lisboa, que acolhe os padres idosos e reformados da diocese, está com um surto de Covid-19.

O alerta foi dado quando um dos padres, de 90 anos, foi internado por problemas de saúde e acusou positivo no teste para o novo coronavírus.

No domingo uma brigada da DGS deslocou-se ao lar para fazer testes a todos os outros sacerdotes e funcionários que lá vivem. Os resultados chegaram esta segunda-feira e indicam que há mais seis infetados entre o clero residente, mais três funcionárias.

Os padres infetados estão todos assintomáticos, por enquanto, e têm idades que variam entre os 80 e os 98 anos. As funcionárias infetadas não são residentes e já estão em isolamento em casa e os padres infetados foram todos mudados para o mesmo piso do edifício em Lisboa, que beneficia de excelentes condições para isolamento, uma vez que cada sacerdote tem o seu próprio quarto e o edifício tem nove pisos, segundo fonte do lar, contactada pela Renascença.

Ao todo a casa acolhe 21 sacerdotes, incluindo o que está internado e um padre mais novo que ajuda a cuidar dos restantes, mais duas religiosas. Todos os restantes funcionários vivem fora da casa.