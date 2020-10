Leigos para o Desenvolvimento apelam ao voluntariado

Com o propósito de apelar ao voluntariado internacional e nacional, os Leigos para o Desenvolvimento vão realizar seis sessões de informação e esclarecimento em várias cidades do país.

A primeira sessão é já esta terça-feira em Évora. Segue-se a cidade do Porto no dia 28 e no dia seguinte é a vez de Lisboa, Coimbra e Braga sempre às 21h. Haverá ainda no dia 2 de novembro uma sessão online, o que acontece pela primeira vez. Está marcada também para as 9 da noite, através da plataforma Zoom.

Estes encontros pretendem "apresentar os projetos dos Leigos para o Desenvolvimento, traçar o perfil do voluntário e o plano de formação para a missão. Além disso, há sempre a possibilidade de trocar experiências com voluntários que chegaram de missão, colocar questões e pedir esclarecimentos, a missão e os projetos desenvolvidos pela associação".

A campanha desta ONGD destina-se a todos os "jovens interessados numa experiência missionária em África e em Portugal, com idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos, pelo período mínimo de um ano".

Há vários destinos à escolha onde os Leigos têm projetos, como é o caso de Angola e S. Tomé e Príncipe e por cá, Caparica/Pragal, no concelho de Almada.

Esta é uma experiência transformadora, que muda a vida das pessoas que precisam de ajuda e dos próprios voluntários.

Esta organização católica trabalha há mais de 30 anos em prol do desenvolvimento nos países de expressão portuguesa.

Os Leigos para o Desenvolvimento têm projetos nas áreas da formação e educação, emprego, organização comunitária, capacitação de agentes locais, área pastoral, entre outras.

Beneficiam dos seus programas mais de 50 mil pessoas por ano e 150 organizações locais.