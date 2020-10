Eduardo Luís. "Quando os jogadores são muito bons a adaptação é fácil"

Eduardo Luís entende que é preciso dar algum tempo aos novos jogadores para se adaptarem à realidade de um clube, mas salvaguarda que "quando os jogadores são muito bons a adaptação é fácil".

Sérgio Conceição tem assinalado como uma das dificuldades para a utilização de reforços o facto de alguns deles ainda se estarem a ajustar à realidade do FC Porto e à sua forma de jogar.

Eduardo Luís deseja que todos atinjam o patamar exigido rapidamente, que "entendam a mística do FC Porto para que possam encarar a competição de uma forma mais confiante" e insiste que "a adaptação demora um pouco mais quando os jogadores não são assim tão bons".

Aproveitar o Dragão para vencer

Com ou sem reforços na equipa titular, o FC Porto recebe o Olympiacos, esta terça-feira, num jogo em que os dragões têm de "aproveitar o fator casa", defende o campeão europeu de 87, nesta entrevista à Renascença.



"Nesta fase todas as equipas são boas e, por vezes, aquelas que pensamos que são mais fracas transcendem-se", avisa a propósito da equipa grega, treinada pelo português Pedro Martins.

Será o primeiro jogo com público no Estádio do Dragão desde março. Poderão estar 3.750 adeptos nas bancadas, número correspondente a 7,5% da capacidade do estádio. Eduardo Luís espera que quem se desloque ao estádio "tenha o cuidado necessário", mas assinala que a presença dos adeptos terá efeito positivo nos jogadores.

O FC Porto-Olympiacos, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, é esta terça-feira às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Porto perdeu o jogo de abertura da competição, com o Manchester City, e o Olympiacos venceu o Marselha.