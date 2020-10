Corona “feliz” com público e “só a pensar em ganhar”

O polivalente Jesús Corona diz estar “muito feliz” com o regresso do público às bancadas do Dragão.

“Estamos muito felizes por voltar a ver o Estádio do Dragão com gente e ansiosos para que chegue o jogo. Temos de dar uma boa resposta para os adeptos que nos veem ver”, referiu o jogador mexicano.

Corona considera que a partida contra o Olympiacos para a Liga dos Campeões “vai ser um jogo muito importante para nós, não gostamos de perder e vamos entrar só a pensar em ganhar”.

Questionado sobre as mudanças táticas que o técnico Sérgio Conceição tem implementado, Corona lembra que o grupo de trabalho tem sempre conseguido adaptar-se “a tudo, porque trabalhamos com muita vontade e muito empenho”.

O FC Porto – Olympiacos, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está marcado para as 20h00 desta terça-feira.