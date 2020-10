OE 2021. Governo diz ser “incompreensível” voto contra do BE

“É incompreensível que o país não possa contar com o Bloco de Esquerda”, diz o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sobre a decisão do Bloco de Esquerda de chumbar o Orçamento do Estado para 2021.

Na conferência de imprensa convocada para esta segunda-feira, "incompreensível" foi a palavra de ordem usada por Duarte Cordeiro.



"O Governo considera incompreensível que, quando o país mais precisa, não possa contar com o Bloco de Esquerda para viabilizar um Orçamento do Estado que protege as pessoas e apoia a economia e o emprego", afirmou nesta segunda-feira, numa conferência de imprensa na residência oficial do primeiro-ministro.

É "incomreensivel que um Orçamento com respostas de esquerda para uma das maiores crises que atingiu o país não seja viabilizado pelo Bloco de Esquerda", continuou.

Lembrando que a líder do BE, Catarina Martins, classificou esta como a maior crise das nossas vidas, Duarte Cordeiro diz não compreender "que, num momnto crítico para Portugal, o Bloco de Esquerda decida deixar de fazer parte da solução que desde 2015 contribuiu para recuperar a confiança do país".