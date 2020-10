Portuguesas inventam "comida do futuro“. "Orangebee” venceu prémio europeu

Na elaboração do produto foi utilizado um xarope diacol, um subproduto da indústria, com “imensos benefícios para a saúde em termos prebióticos”, assinala Bárbara Vitoriano, acrescentando que o “Orangebee” constitui “cerca de 20% da dose diária recomendada destes prebióticos chamados FOS e contém 89 calorias”.

Está aí a comida do futuro

Bárbara Vitoriano acredita que podemos estar perante a “comida do futuro”, explicando que o produto “foi pensado tendo em conta a procura que existe no mercado e tendo em conta a sustentabilidade e a gestão dos recursos alimentares”.

“O objetivo foi mesmo pensar num produto o mais sustentável possível para o futuro e também no modo de como estes recursos são geridos ao nível industrial”, realça.

E já “existem muitos interessados em provar”, conta a estudante de mestrado da Universidade de Aveiro, acrescentando que recebem mensagens “todos os dias” de pessoas que “estão interessadas em comprar”.

Grande parte do projeto foi desenvolvido durante a pandemia e para além do concurso não houve grande oportunidade de dar o produto a degustar.

O próximo passo, segundo Bárbara Vitoriano, é promover degustações em estabelecimentos comerciais de grande dimensão, para perceberem qual a adesão do público português ao produto.

“E depois, sim, estamos também interessados em entrar em contacto com mais empresas e tentar entender como é que podemos colocar este produto no mercado”, adianta a investigadora.

Para aguçar o apetite, Barbara Vitoriano adianta que o novo produto “sabe bastante a laranja”.

“O objetivo é misturar todos os sabores e as três camadas e usufruir de todos os sabores e de todas as texturas. A mistura é bastante frutada, o pólen apícola desfaz-se na boca. O preparado é bastante cremoso, a geleia é bastante adocicada, o que faz com que o sabor frutado seja bastante a laranja, mas com um travo ligeiro à amargura da casca”, revela.

O “Orangebee” foi o projeto eco inovador que representou Portugal na ECOTROPHELIA Europe, considerada a maior competição europeia em eco inovação alimentar, com 13 países em competição e 14 universidades europeias presentes.

Christoph Hartmann, da Nestlé, que liderou o júri europeu, explicou que “o produto Orangebee tem um design bastante apelativo, muita qualidade e uma proposta de valor elevada”, considerando-o “um excelente contributo para o futuro da inovação alimentar”.