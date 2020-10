Perfil dos doentes Covid-19 mudou. São sobretudo jovens adultos e poucas crianças até aos nove anos

Veja também:

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, garante que o perfil dos doentes com Covid-19 mudou da primeira para a atual vaga.

"Temos uma grande percentagem de doentes que são adultos jovens", explicou, especificando depois que é na na faixa etária entre os 20 e os 59 anos que se registam a maior parte dos casos, segundo os dados da semana passada.

Já no caso das crianças, Graça Freitas destacou que "as crianças muito pequenas têm apresentado taxas de incidências muito baixas". Na semana de 19 a 25 de Outubro, apenas 4% dos casos foram de crianças entre os zero e os nove anos, uma faixa etária em que os dados indicam que a doença "não se propaga tão facilmente". "É uma boa notícia", acrescentou.



"Dos 10 aos 19 anos há de facto uma maior percentagem, mas que ainda é na ordem dos 9%", disse ainda a responsável da DGS.

Sobre o perfil das pessoas internadas, Graça Freitas refere que "aumenta a probabilidade de internamento com a idade", referindo que a partir dos 60 anos é quando se regista mais internamentos.

