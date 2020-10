Obras no terminal. Seixal pede suspensão dos trabalhos e acusa Governo de “criar riscos desnecessários”

Por isso, depois de o terminal fluvial ter sido fechado para obras, o autarca pôr-se a caminho do Ministério do Ambiente.

“Esta suposta solução da Transtejo, de colocar autocarros para Cacilhas é, em termos de pandemia, mais um erro que o Governo comete”, acusa. O autarca critica “mais pessoas em autocarros” ou “em barcos para Cacilhas ou mesmo em comboios da Fertagus”, as alternativas no Seixal para chegar a Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal do Seixal concretizou a ameaça e foi nesta segunda-feira ao Ministério do Ambiente pedir a suspensão das obras do cais fluvial da Transtejo, que todos os dias serve mais de dois mil passageiros.

“O transporte fluvial de passageiros do Seixal-Cais do Sodré-Seixal é alterado por necessidade de intervenção marítima no Terminal Fluvial do Seixal”, anunciou a empresa, garantindo um “serviço especial de transporte em autocarro” entre o terminal do Seixal e o de Cacilhas, em Almada.

Segundo a nota, a obra abrange uma área total de 450 metros quadrados, o que “não é compatível com a operação fluvial, pelo que a empresa é forçada a suspender a atracação”.

O título de transporte da ligação do Seixal passa a estar válido na ligação rodoviária e em todos os terminais fluviais da Transtejo (Almada e Montijo) e da Soflusa (Barreiro), no distrito de Setúbal.

Segundo a Transtejo, as obras representam um investimento de 425 mil euros e incluem dragagem, colocação de novas estacas e a substituição do pontão de embarque e desembarque para “garantir a continuidade e melhoria de prestação do serviço público de transporte fluvial de passageiros”.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.