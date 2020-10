Ministra admite dificuldades no recrutamento para brigadas de intervenção nos lares

Veja também:

A ministra da Segurança Social confirma que as equipas de intervenção rápida para os lares de idosos atingidos pela Covid-19 “já foram ativadas, até ao momento, 51 vezes” desde a sua criação.

Esta segunda-feira, no Parlamento, onde foi ouvida no âmbito da discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2021, Ana Mendes Godinho admitiu, contudo, que há regiões onde tem havido dificuldade em recrutar elementos.

“Quanto à questão concreta em relação à Guarda, a informação que eu tenho, ao dia 22 [de outubro], existia uma brigada de intervenção na Guarda que tinha nove pessoas. Dito isto, quero frisar que há zonas do país onde é, de facto, mais difícil encontrar recursos humanos para ter capacidade de resposta e o que nós estamos aqui a fazer é, permanentemente, monitorizar a situação e procurar reforçar as várias brigadas que existem no país”.

As afirmações da ministra Ana Mendes Godinho respondem à preocupação expressa pelo presidente da Câmara da Guarda que, esta segunda-feira, apelou à criação "urgente" de equipas de intervenção rápida na região, para ser dada resposta a eventuais situações de Covid-19 que venham a ocorrer em lares de idosos.