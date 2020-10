“Há lições a aprender com a Fórmula 1, mas não foi catastrófico”, diz DGS

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, diz que há lições a aprender com a etapa da Fórmula 1 que decorreu no passado fim-de-semana no Algarve.

A prova teve alguns problemas a nível de cumprimento das orientações de saúde, nomeadamente com aglomerações em duas bancadas no sábado, durante os treinos, e com pessoas a terem de ser redistribuídas no domingo, por excesso de lotação de algumas das bancadas.

Na conferência de imprensa diária da Direção-geral da Saúde, esta segunda-feira, Graça Freitas explicou que foram tidas várias coisas em consideração quando se deu luz verde à realização da prova com público em Portimão.

Graça Freitas sublinha que esta doença tem “enorme impacto na vida social e económica” do país e que numa situação desta “o que fazemos é analise risco concreto para situações concretas.”

Analisados os mapas de risco, as condições do autódromo e da rede de hotelaria da região, a DGS concluiu que não haveria risco. Recorde-se que o Algarve tem sido sistematicamente uma das regiões com menos casos de Covid-19, esta segunda-feira, por exemplo, teve apenas 27.

“Em termos de condições do autódromo, havia várias coisas a favor. Além de ser um acontecimento que não se repetirá nos próximos tempos, tem bons acessos que permitem aceder com segurança às bancadas, sem constrangimentos e encontros grandes entre as pessoas. Proibimos os peões e nas bancadas impusemos regras, obrigando a dividir por setores, por forma a que cada setor fosse isolado, com lotação limitada e com distância entre as pessoas.”

Acresce que o evento era ao livre, o que também é considerado benéfico. “Foi com estes pressupostos que a DGS analisou, e mesmo assim reduzimos milhares de lugares, sendo que o autódromo pode ter cerca de 100 mil pessoas”, explicou Graça Freitas.