Dos 120 utentes, 89 foram infetados com o novo coronavírus no lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro.

Esta é a história de como tudo aconteceu: como a chegada do vírus obrigou a vários improvisos, numa altura em que não havia muitas “guidelines”. Como a ansiedade tomou profissionais e utentes; as dificuldades de lidar com a morte de “uma parte da instituição”; e como a instituição vai tentando combater o isolamento, “por entre os vidros”. Veja a reportagem em vídeo.

