Covid-19 por concelho. Lisboa aproxima-se dos mil novos casos e Porto e Paços de Ferreira com maior aumento no Norte

Há, neste momento, 292 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19, o que representa 95% do total. Apenas 16 concelhos permanecem livres de Covid-19, em Portugal.

O município de Borba, no distrito de Évora, junta-se à lista da DGS, com seis casos de infeção pelo novo coronavírus.

De acordo com o mesmo documento, Lisboa ultrapassa os nove mil infetados e o Porto supera a barreira dos três mil casos. Do total de concelhos, 258, isto é 84%, registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19, na última semana.

A DGS optou por suspender a atualização diária da caracterização demográfica dos casos confirmados, que passou a ser alvo de uma revisão semanal, publicada à segunda-feira.

Os dados divulgados, dão conta de apenas 81% do total de infetados, registado em Portugal, estando em falta 22.825 casos. À Renascença, a Direção Geral da Saúde adianta que "o aumento do número de casos sem concelho atribuído deverá corresponder aos casos que ainda só têm informação laboratorial e que será completada nos próximos dias."

"O mais importante é termos uma tendência ao nível do concelho e, para isso, uma semana dá uma estabilidade maior aos números do que ter informação diária sempre sujeita a grande variabilidade e mais difícil de interpretar", acrescenta a DGS, em comunicado.

O diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital Curry Cabral tinha já admitido, também em entrevista à Renascença, atrasos no registo dos dados no SINAVE.





Covid-19 por concelho