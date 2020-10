Molécula para tratar hepatite C "anula a 100%" o novo coronavírus

Veja também:

O presidente Nicolás Maduro revelou que o Instituto Venezuelano de Investigações Científicas (IVIC) testou com sucesso uma molécula – usada no tratamento da hepatite C - que "anula 100%" o novo coronavírus.

"Este estudo durou seis meses, resultando na aniquilação de 100% do vírus. A Venezuela obteve um medicamento que anula 100% o coronavírus", disse à televisão estatal venezuelana.

De acordo com o presidente, o "estudo foi certificado, com todos os testes necessários" e nos próximos dias a Venezuela "procederá através da Organização Mundial de Saúde, para ratificar os resultados alcançados".

Maduro explicou ainda que se trata da molécula DR10, que foi totalmente isolada e "não tem nenhum tipo de toxicidade que afete moléculas saudáveis" ou cause efeitos colaterais.

O governante mostrou-se confiante de que em breve a Venezuela começará "a produção em massa" graças a "alianças internacionais".

Por outro lado, a ministra venezuelana de Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez, explicou que a investigação foi monitorizada "através de células infetadas com o vírus (Sars-cov2 ou coronavírus), isolado, em pacientes venezuelanos".

A molécula DR10, é um derivado o ácido ursólico e os resultados foram de "100% de inibição na replicação do vírus in vitro", disse.

Na Venezuela estão oficialmente confirmados 89.565 casos de Covid-19, que causaram 773 mortes, enquanto 84.720 pessoas recuperaram da doença. O país está desde 13 de março em estado de alerta.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 42,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.