“Challenger” de Marbella. João Domingues ganhou, Pedro Sousa perdeu

O tenista português João Domingues estreou-se a vencer no “challenger” de Marbella, enquanto o compatriota Pedro Sousa foi eliminado na ronda inaugural do torneio espanhol, em terra batida.

Domingues, 174.º do ranking da ATP, impôs-se ao eslovaco Andrej Martin, 102.º da hierarquia mundial, em três sets, por 6-3, 3-6 e 7-6 (9-7), após 2h15 de encontro, referente aos 16 avos de final.

O tenista português vai defrontar nos oitavos de final o esloveno Blaz Rola (152.º ATP), que bateu o francês Maxime Janvier (206.º).

Pedro Sousa, número dois português e 110.º do mundo, não conseguiu ultrapassar o francês Alexandre Muller (226.º do ranking), com quem perdeu em dois “sets”, por 6-3 e 6-4, ao fim de 1h11.