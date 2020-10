Jogador do Belenenses SAD infetado com Covid-19 a horas do jogo com o Benfica

Um jogador do Belenenses SAD testou positivo à Covid-19 e é baixa de última hora para o jogo com o Benfica agendado para esta noite.

O clube não revela a identidade do jogador que já não foi para estágio com a equipa na noite de domingo. O plantel fez o habitual teste 24 horas antes do jogo e o atleta em causa recebeu resultado positivo, sendo, de imediato, isolado do grupo.

Os restantes jogadores testaram negativo e não há nota de isolamento de outros elementos por contacto de risco com o jogador infetado.

Na época passada, aquando da deslocação ao terreno do FC Porto, o Belenenses SAD também teve uma baixa de última hora, devido a um teste positivo à Covid-19. Na circunstância tratou-se do guarda-redes João Monteiro. André Moreira, outro guarda-redes do plantel, apesar de ter testado negativo ficou fora do jogo e teve de cumprir quarentena por ter sido considerado contacto de risco.

O Belenses SAD joga esta noite, a partir das 20h15, no Estádio da Luz, com o Benfica. É a partida de encerramento da jornada 5 do campeonato, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.