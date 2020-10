Contas da FPF aprovadas por unanimidade

A assembleia geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou, esta segunda-feira, por unanimidade, o Relatório de Gestão e Contas da época 2019/2020. É o oitavo ano com exercícios positivos.

“A direção da FPF apresentou um resultado líquido positivo de 2,36 milhões de euros, correspondentes a 72,98 milhões de euros de rendimentos face a um total de gastos no valor de 70,62 milhões de euros», lê-se no site.

A FPF explica que vai distribuir os lucros: “1,2 milhões de euros para o apoio ao futebol não profissional (redução de taxas, seguros do futebol feminino, subsídios de deslocações, entre outras medidas) e 1 milhão de euros para investimento no reforço do fundo para a construção das academias das associações distritais, ficando o remanescente para reforço dos fundos patrimoniais”.

A pandemia, desde março, teve um impacto “na ordem dos 17 milhões de euros”, acrescenta o documento.

Na assembleia-geral estiveram 58 dos 84 delegados.