Benfica procura manter pleno de vitórias na Liga na receção ao Belenenses SAD

O Benfica, líder do campeonato, vai procurar manter o pleno de vitórias na I Liga portuguesa de futebol na receção ao Belenenses SAD, esta segunda-feira, na partida de encerramento da quinta jornada, às 20h15.

Com quatro vitórias em quatro jogos no campeonato, o Benfica lidera a competição com 12 pontos, mais dois que o FC Porto e o Sporting, que ainda tem em atraso o jogo da primeira jornada com o Gil Vicente, agendado para quarta-feira.

Em caso de vitória no Estádio da Luz, a equipa de Jorge Jesus volta a colocar cinco pontos de diferença para os seus rivais, que já venceram nesta jornada, com os dragões a triunfarem frente ao Gil Vicente (1-0) e osleões a baterem o Santa Clara (2-1) nos Açores.