L. F. Vieira sobre Bernardo Silva. “De certeza que não foi ele que escreveu. É impensável”

A dois dias das eleições do Benfica, Bernardo Silva defende que o Benfica "merece e precisa de uma mudança" após as eleições. O jogador do Manchester City, sócio e adepto dos encarnados, num texto publicado nas redes sociais, começa por realçar e agradecer "a Manuel Vilarinho por ter salvado o clube e a Vieira por "ter reconstruído o Benfica de maneira notável".

Luís Filipe Vieira diz que alguém se serviu de Bernardo Silva e mostra-se agastado com o internacional português do Manchester City.

Luís Filipe Vieira leu e não gostou. O presidente do Benfica, em exclusivo a Bola Branca, diz que não merecia uma crítica injusta e não acredita que tenha sido o jogador a escrever a mensagem publicada.

“Continuarei a apoiá-lo onde ele estiver porque é benfiquista. Agora, há uma coisa: ele não sabe o que é agora a realidade do Benfica, se não não tinha escrito o que escreveu porque é bastante injusto e estou bastante magoado”, referiu.

O presidente recandidato diz não perceber por que razão mudou Bernardo Silva de opinião e lembra que o ex-jogador encarnado já lhe agradeceu “profundamente” o que Vieira fez por ele.

“Vou guardar este artigo para ele me clarificar pessoalmente o que escreveu”, acrescenta.

Entretanto, ao que Bola Branca apurou, Bernardo Silva não pode exercer o direito de voto nas eleições do Benfica. O jogador do City deixou de ser sócio durante algum tempo e voltou a essa condição apenas no passado mês de julho. Neste caso, e por não ter recuperado a antiguidade, precisa de esperar um ano até poder votar num ato eleitoral do Benfica.

As eleições no Benfica são na próxima quarta-feira.