Jesus considera que “importante é vencer” e promete mexer para Liga Europa

O treinador do Benfica está contente com o facto de a equipa somar cinco vitórias em cinco jogos no campeonato e lembra que a equipa “não precisa de um grande caudal ofensivo para fazer golos”.

A exibição contra o Belenenses SAD (2-0) não foi muito boa nem uniforme, mas “o mais importante é vencer e foi bom não sofrer golos”.

Jorge Jesus acrescenta que “o Belenenses foi equipa bem organizada defensivamente” e que “algumas vezes disputou” o jogo.

Em declarações à Btv, o técnico encarnado considera o Benfica está “a começar bem o campeonato, mas a competição é muito longa”.

Jesus olha depois para quinta-feira e para a Liga Europa avisando que vão ser feitas alterações porque há jogadores que começam “a dar sinais de fadiga”.

“Vou ter de saber mexer para quinta-feira, há jogadores nos limites de fadiga e todos são precisos porque temos de ter jogadores frescos”, acrescenta.

O Benfica venceu o Belenenses SAD por 2-0, com golos de Seferovic e Darwin.