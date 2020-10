Jesus chama Samaris e prescinde de Ferro, Cervi e Chiquinho

Samaris é a grande novidade na lista de convocados do Benfica para o jogo com o Belenenses SAD, esta noite, às 20h15, no Estádio da Luz.

O médio grego, que iniciou a época lesionado, ainda não foi utilizado e é a única entrada nos eleitos de Jorge Jesus, em comparação com a seleção feita pelo treinador para o jogo com o Lech Poznan, para a Liga Europa.

Do lote "europeu" saem Svilar, Ferro, Chiquinho e Cervi. Por lesão, continuam afastados André Almeida e Todibo.