​Bruno Costa Carvalho anuncia três "Cavanis" e garante Eriksson

"O Benfica precisa de conquistar os mercados asiáticos, vendendo camisolas e mostrando os nossos jogos. Quero ter três craques conhecidos para dar competitividade à equipa e chamar a atenção dos mercados emergentes. A palavra chave é a relevância do Benfica e caminhar no sentido de num dia destes não acordarmos na segunda divisão da Europa. O Benfica precisa de ser relevante na Champions e terá de reforçar a equipa para que ganhe mais. Nós temos o caminho a nível financeiro para mostrar como isto se faz”, argumenta, em entrevista à Renascença .

Apostar no mercado asiático, com a transmissão dos jogos e a venda de camisolas, é uma das chaves para reforçar as finanças e, por consequência, para investir na contratação de "craques".

Um Benfica relevante na Europa, devidamente abastecido com jogadores que permitam atingir esse patamar, é a base do projeto de Bruno Costa Carvalho, o rosto da Lista C na corrida pela presidência do Benfica.

Bruno Costa Carvalho defende que é "urgente" o Benfica aproximar-se dos grandes da Europa.

“Os cenários das competições internacionais estão prestes a mudar. Os grandes clubes da Europa querem cada vez mais jogar entre si e o figurino competitivo da Liga dos Campeões vai mudar. O Benfica tem urgentemente de se aproximar dos grandes da Europa. Se não o fizer ficará afastado dessa Superliga”, sustenta.

Jorge Jesus e Eriksson



Para a estrutura do futebol do Benfica, a lista C conta com Jorge Jesus e garante ter assegurada a contratação de Sven Goran Eriksson para o cargo de diretor desportivo.

“Jorge Jesus é o meu treinador. Ficará a cumprir os dois anos ou mais. Queremos um futebol de ataque, um futebol champanhe, vivo e alegre e o Estádio da Luz transformado num centro dinâmico de negócios usado todos os dias como o Bernabéu em Madrid”, detalha Bruno Costa Carvalho.

Para diretor desportivo a escolha está feita. “Temos o nome de Sven Goran Eriksson para o cargo de diretor desportivo. Está assegurado. Para o 'scouting' gostaria de contratar o José Boto”, acrescenta.

Bruno Costa Carvalho finaliza com um desejo. “Pretendo criar um departamento de mística para mostrar o que é o Benfica aos atletas que entram bem como a funcionários e aos jovens, e com um congresso de dois em dois anos para que todos entendam o que é o Benfica”.

Bruno Costa Carvalho é o rosto visível da lista C às eleições no Benfica. Em 2009 foi candidato e perdeu para Luís Filipe Vieira- Desta vez, teve de ceder a sua posição de candidato a presidente ao número dois da lista, Luís Miguel David, por não ter, ao abrigo dos atuais estatutos, 25 anos consecutivos de sócio com mais de 18 anos.

As eleições para a presidência do Benfica estavam marcadas para dia 30 de outubro, mas devido às medidas de combate à pandemia, que entram em vigor precisamente no dia 30, o ato eleitoral foi antecipado para quarta-feira, dia 28.

Concorrem Luís Filipe Vieira (Lista A), que lidera o clube desde 2003, João Noronha Lopes (Lista B), Luís Miguel David (Lista C) e Rui Gomes da Silva (Lista D).