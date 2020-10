Bernardo Silva defende que o Benfica "precisa de uma mudança"

No entanto, o jogador formado no Seixal lamenta "o contentamento, relaxamento, falta de ambição e exigência visto nos últimos anos". Bernardo Silva considera que os benfiquistas "não mereciam ter perdido a oportunidade de ser pentacampeões, por um claro relaxamento e falta de investimento".

"Construiu um dos melhores centros de estágio do mundo, possibilitando igualmente a existência de uma das melhores formações do mundo, trazendo-nos proveito desportivo e financeiro, ano após ano", reconheceu.

Bernardo Silva defende que o Benfica "merece e precisa de uma mudança" após as eleições de quarta-feira. O jogador do Manchester City, sócio e adepto dos encarnados, não dá apoio a qualquer um dos candidatos, mas deixa críticas duras à gestão de Luís Filipe Vieira.

Acrescenta, ainda, que, no plano desportivo, os adeptos "não merecem um Benfica sem capacidade de competir na Europa", "não merecem que os melhores produtos da formação saiam do Benfica, sem que antes tenham dado algum proveito desportivo".

Por outro lado, Bernardo defende que os benfiquistas "não merecem os esquemas, as mentiras, tentativas de aprovação de OPAs ilegais, um claro assalto aos cofres do clube para benefício de singulares".

Questiona, ainda, a abstinência da Benfica TV do processo eleitoral, a ausência de debates e observa que, na sua opinião, se trata de um canal à disposição de uma só pessoa, em mais uma crítica implícita a Luís Filipe Vieira.

Por fim, o internacional português diz que os adeptos "não merecem a falta de transparência, a falta de respeito pelos sócios, não merecem agressões e insultos em assembleias gerais, não merecem constantes tentativas de silenciar, impedir e rebaixar sócios e adeptos com opiniões e ideias que não correspondem às da atual direção".

Trata-se de uma tomada de posição veemente do antigo jogador do Benfica que optou por não dar apoio público a nenhum dos candidatos a votos na quarta-feira. As eleições do Benfica estão agendadas para quarta-feira, 28 de outubro.

Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Luís Miguel David, como candidato formal na candidatura de Bruno Costa Carvalho, apresentam-se na corrida pela liderança do clube.