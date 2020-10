Rúben Amorim. “Jogo de sentido único”

O treinador do Sporting ficou satisfeito com o triunfo (2-1) diante do Santa Clara e não tem dúvidas: “Foi um jogo de sentido único”.

“Estivemos muito bem na primeira parte, com boa dinâmica e várias oportunidades para fazer golo. Depois, uma vez mais, no final da primeira parte, como tinha acontecido com o FC Porto, sofremos o golo. Nesse aspeto uma equipa jovem como a nossa podia sentir, mas não. Na segunda parte quisemos ganhar o jogo, aqui e ali sem a mesma qualidade, também porque o Santa Clara baixou muito as linhas”, disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões considera que “os jogadores que entraram estiveram bem e deram muita força à equipa. Estão todos de parabéns”.

“Fomos muito fortes nas transições, o Santa Clara só conseguiu sair com bolas batidas e os defesas estavam preparados para isso. O Matheus Nunes esteve muito bem e o João Palhinha era o jogador que nos faltava, mantém o jogo no meio-campo adversário por ser muito forte na reação”, explicou.

Na quarta-feira, o Sporting volta a jogar, desta vez contra o Gil Vicente, a partida em atraso da primeira jornada, devido aos vários casos de Covid nas duas equipas.

“É a nossa Liga dos Campeões, vamos encarar como uma final. As equipas estão preparadas para jogar de três em três dias e vamos estar prontos”, garantiu.

O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, com dois golos de Pedro Gonçalves.