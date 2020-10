Sérgio Conceição. “Se marcássemos quatro ou cinco ninguém se escandalizava”

O treinador do FC Porto lamentou a falta de eficácia da sua equipa contra o Gil Vicente.

Apesar disso, Sérgio Conceição reconhece que nem tudo correu bem, lembrando que entrou com uma tática “arrojada”, mas que foi obrigado a ajustar.

“Foi um jogo difícil pela ineficácia ofensiva. Não entrámos bem no jogo. Quis dar uma dinâmica com gente que pudesse criar espaço por dentro, com criativos como o Nakajima e o Fábio Vieira, dando a largura ao Manafá e Corona e dois avançados na frente. Foi uma dinâmica arrojada mas não é com muita gente na frente que se cria perigo, percebi isso depois de 15, 20 minutos e ajustei algumas coisas”, referiu à Sporttv.

O técnico acrescentou que os dragões criaram “várias ocasiões claras de golo, incluindo um penálti”. “Se calhar, num dia em que estivéssemos certeiros hoje teria sido um resultado volumoso”.

Rui Almeida, treinador da equipa de Barcelos, considerou que o FC Porto se ajustou ao Gil Vicente, quando iniciou a partida em 3-5-2.

Conceição respondeu: “O Gil foi bravo a defender, conseguiu controlar e teve uma boa agressividade. Agora, se os adversários ficam contentes pelos nossos alas acompanharem os laterais parece-me pouco ambicioso, mas não tenho de entrar por aí”.

“Hoje, se marcássemos quatro ou cinco golos ninguém se escandalizava”, finalizou o técnico campeão nacional.

O FC Porto ganhou por 1-0, com golo de Evanilson.