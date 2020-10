Projeção. PS vence, mas pode perder maioria absoluta nos Açores

O PS deve ser o vencedor das eleições regionais dos Açores, mas não deve conseguir chegar à maioria absoluta.

O PS consegue entre 37% e 41%, segundo a projeção da Universidade Católica para a RTP, o que se traduz em 26 a 30 lugares na Assembleia Regional, enquanto que o PSD, que fica em segundo lugar com 32% a 36%, deve ficar com entre 19 e 22 lugares.

As sondagens dão um empate para o terceiro lugar entre o CDS e o Chega, ambos com entre 3% e 6% das intenções de voto, o que corresponde a entre 1 e três mandatos.

O Bloco de Esquerda chega no máximo aos 5%, com um mínimo na projeção de 2%, podendo eleger 1 a 2 deputados. Segue-se o PAN, entre 2% e 3%, podendo eleger um deputado e depois a CDU, o PPM e a Iniciativa Liberal, todos com 1% a 2% dos votos, sendo que no primeiro caso a CDU pode chegar aos dois deputados mas os restantes devem eleger apenas 1, se tanto.

A abstenção nestas eleições supera os 50%, com a projeção a indicar que entre 52 e 58% dos eleitores acabaram por não ir votar, o que ainda assim representa uma melhoria em relação a 2016, quando a abstenção chegou aos 59%.

Caso se confirmem as projeções, o PS deverá perder a maioria absoluta, embora a margem de erro permita que a mantenha e, caso obtenha o máximo de deputados previstos pelas sondagens à boca das urnas, pode mesmo igualar o número de deputados eleitos em 2016. Já o PSD precisaria de conseguir apenas o mínimo previsto para conseguir o mesmo número de deputados da última legislatura, sendo expetável que suba.

O CDS deve perder deputados, uma vez que tinha quatro na anterior legislatura. O Chega candidata-se pela primeira vez a estas eleições, mas pode chegar aos três deputados, na melhor das possibilidades.

De acordo com os resultados das eleições, o representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional, que, por sua vez, propõe os membros do executivo.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Vasco Cordeiro, líder do PS/Açores e presidente do Governo Regional desde as legislativas regionais de 2012, após a saída de Carlos César, que esteve 16 anos no poder, apresenta-se de novo a votos para tentar um terceiro e último mandato como chefe do executivo.

