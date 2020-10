Balanço DGS. Mais 2.577 casos e 19 mortes em Portugal

Veja também:

Portugal regista este domingo mais 2.577 novos casos de infeção por Covid-19 e mais 19 mortes.

Nas mortes ocorridas nas últimas 24 horas, há a registar a de um homem na faixa etária 20-29. Trata-se do terceiro caso mortal neste intervalo, desde o início da pandemia.

Há duas mortes na faixa 70-79, sendo as restantes 16 de pessoas com mais de 80 anos.

Na faixa 20-29 anos, o número de casos ultrapassa, este domingo, a barreira dos 20 mil (20.043), sendo o escalão com maior número de casos.

Dos 2.577 novos casos, o Norte tem 1.696, o que representa cerca de dois terços do total. A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem cerca de 19% dos novos casos.

Este domingo soma-se ainda o número mais elevado de internamentos desde abril. Há mais 119 pessoas internadas no país, com um total que agora atinge os 1.574 internamentos. Destas, há mais nove em unidades de cuidados intensivos, com um total de 230 pessoas em UCI's.