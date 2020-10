Reino Unido regista 19.790 novos casos e 151 mortos nas últimas 24 horas

Veja também:

Reino unido registou 19.790 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 151 mortes atribuídas à Covid-19, menos 23 do que na véspera, anunciou este domingo o ministério da Saúde britânico.

No sábado, tinham sido registados 23.012 novos casos de contágios pelo novo coronavírus e 174 mortos.

O total acumulado desde o início da pandemia no Reino Unido é agora de 873.800 casos de infeção confirmados e 44.896 óbitos registados no período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.