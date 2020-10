Manifestantes invadem igrejas em protesto contra restrições ao aborto na Polónia

Milhares de pessoas voltaram a protestar, este domingo, contra a decisão do Tribunal Constitucional da Polónia de proibir o aborto por razões eugénicas, isto é, por razões de malformação ou deficiência do nascituro.

A decisão do tribunal foi divulgada na sexta-feira passada e conclui que os nascituros têm direito à vida. Entrará em vigor logo que seja publicada oficialmente, o que deve ocorrer ao longo das próximas semanas.

A conferência episcopal da Polónia saudou a decisão, mas no sábado já tinha havido manifestações em várias cidades da Polónia contra a proibição num país onde o aborto só era legal em casos de violação, incesto, perigo para a vida da mãe e malformação ou deficiência do nascituro, sendo que esta última categoria correspondia a cerca de 98% dos abortos feitos anualmente na Polónia, segundo as estatísticas.

As manifestações contra a decisão tornaram-se violentas em algumas cidades e em vários locais os manifestantes concentraram-se diante de igrejas. Alguns conseguiram mesmo entrar nas igrejas com os seus cartazes. Numa imagem vê-se uma mulher diante do altar, enquanto o padre continua a celebração da missa, com um cartaz a dizer “rezemos pelo direito ao aborto”.