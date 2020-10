Arménia e Azerbaijão acordam novo “cessar-fogo humanitário”

A Arménia e o Azerbaijão acordaram novo “cessar-fogo humanitário” a partir de segunda-feira, na região de Nagorno-Karabakh, anunciou este domingo o Governo dos Estados Unidos da América (EUA), em conjunto com os dois países.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arménia, Zohrab Mnatsakanyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, reuniram-se no sábado com o vice-secretário de Estado norte-americano, Stephen Biegun, no qual “reafirmaram os compromissos dos seus países em implementar e cumprir o cessar-fogo humanitário acordado em Moscovo, em 10 de outubro”, segundo o comunicado do Departamento de Estado dos EUA.

“O cessar-fogo humanitário entra em vigor às 08h00 horas locais (04h00 em Portugal continental) de 26 de outubro de 2020”, acrescenta a nota.

Os EUA “facilitaram as intensas negociações entre os ministros dos Negócios Estrangeiros e os copresidentes do Grupo de Minsk para aproximar a Arménia e o Azerbaijão de uma resolução pacífica do conflito de Nagorno-Karabakh”, conclui o texto.

Com a Rússia e a França, os Estados Unidos fazem parte do trio de coordenação do Grupo de Minsk, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), envolvido na resolução do conflito de Nagorno-Karabakh.