Rui Costa terceiro na etapa da Vuelta

O ciclista Rui Costa foi o terceiro classificado, a 25 segundos do vencedor, na etapa 6 da Volta a Espanha em bicicleta. A etapa entre Biescas e Aramón Formigal foi ganha por Ion Izagirre, que estava no mesmo grupo de fugitivos, mas escapou na última subida do dia.

Na classificação geral houve alteração de líder. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sentiu dificuldades e chegou mais de um minuto e meio depois.

A camisola vermelha, símbolo da liderança, mudou para o equatoriano Richard Carapaz, da Ineos, agora com 18 segundos de vantagem sobre Hugh Carthy (EF).

Roglic caiu ao quarto lugar, a 30 segundos de Carapaz.