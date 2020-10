Rúben Guerreiro. “Foi uma ótima corrida”

O português Rúben Guerreiro (Education First) assume que vencer a classificação da montanha da Volta a Itália em bicicleta é "uma grande motivação" para continuar a evoluir.

"Foi um Giro tão difícil... Não tenho mais força. Consegui acabar. Ontem [sábado], desfrutei da etapa, com os homens da geral. Desfrutei destas três semanas, que foram um grande esforço da organização, a quem agradeço. Foi uma ótima corrida", explicou o ciclista português, após subir ao pódio.

Aos 26 anos, Guerreiro venceu uma etapa, quebrando um “jejum” de 31 anos sem vitórias portuguesas no Giro, e tornou-se no primeiro português a vencer uma das quatro classificações principais de uma grande Volta.

"A equipa fez um Giro muito bom, com duas vitórias em etapa e a 'maglia azzurra'. É uma grande motivação para mim ter ganho", atirou.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de voltar à prova, mas para disputar a camisola rosa, o português resguardou-se e disse apenas que "é difícil dizer".

"No ciclismo nunca se sabe. Tenho-me sentido melhor e mais forte com o passar dos anos, ainda não sou velho. Um dia, quem sabe? Agora, é desfrutar deste dia e depois preparar a próxima temporada", comentou.

Amigo de há vários anos do vencedor da geral final, o britânico Tao Geoghegan Hart, Guerreiro revelou ainda que lhe tinha dito "que ia ter o momento dele na terceira semana", até porque o escocês ficou "feliz" quando Ruben venceu em Roccaraso, na nona etapa.

"Queria ter visto também o João [Almeida, quarto na geral final] no pódio... Mas ambos os meus amigos fizeram uma grande corrida, e estou orgulhoso deles", afirmou.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) liderou durante 15 dias a geral, acabando no quarto posto, a melhor classificação de sempre de um ciclista luso, e Ruben Guerreiro conseguiu vencer uma das principais classificações, a da montanha, um feito inédito para o ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas.

A 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta terminou este domingo, com a vitória do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), após a conclusão do contrarrelógio individual da 21.ª etapa, em Milão.