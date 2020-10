João Almeida termina Volta a Itália no quarto lugar

"Fizeram história"



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou João Almeida (Deceuninck-QuickStep), quarto na geral final da Volta a Itália, e Ruben Guerreiro (Education First), vencedor da classificação da montanha, por terem feito "duas prestações extraordinárias".

Numa nota publicada no site da Presidência, é notado que os dois ciclistas "fizeram história com duas prestações extraordinárias que durante as últimas três semanas empolgaram todos os portugueses".

"Estes registos constituem a melhor prestação de sempre de ciclistas portugueses no Giro, fizeram jus à história do ciclismo nacional, honraram o nome de Portugal e merecem o reconhecimento do Presidente da República", afirma Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro, António Costa, também deu os parabéns aos dois ciclistas portugueses através de uma mensagem nas redes sociais e fala num dia histórico.

“Foi com grande emoção que acompanhámos as prestações dos ciclistas portugueses no Giro de Itália. As minhas felicitações a João Almeida, pelo resultado histórico, e a Rúben Guerreiro, pela conquista da camisola azul. Dia histórico, de orgulho para o ciclismo português. Parabéns!”