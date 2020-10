Rui Almeida. “FC Porto ajustou-se ao Gil Vicente”

O treinador do Gil Vicente gostou da exibição da sua equipa no Dragão, apesar da derrota (1-0), e até lembrou que o FC Porto se ajustou ao jogo da sua equipa.

“Nunca ficamos contentes quando não conquistamos pontos, mas fico satisfeito por duas ou três vertentes. O FC Porto ajustou-se ao Gil Vicente no início do jogo e não o contrário. Tivemos algumas oportunidades de golo, mesmo antes do golo do FC Porto, se calhar, tivemos as melhores. Mas mesmo depois do golo do FC Porto continuámos a fazer o nosso jogo”, disse Rui Almeida.

O FC Porto entrou com uma tática, pouco habitual em Sérgio Conceição, de 3-5-2 no início da partida, tendo alterado ao intervalo para 4-2-3-1.

O técnico da equipa de Barcelos acrescentou que tentaram “impor” o seu jogo, “naturalmente defendemos mais baixo, mas nunca mudámos em relação à nossa ideia para o jogo”.

Almeida está consciente que “o futebol faz-se de pontos e de vitórias, mas conseguimos impor o nosso jogo, obrigando o FC Porto a fazer coisas que não queria fazer”.

O FC Porto venceu o Gil Vicente, por 1-0, golo de Evanilson.