Petit. “Ao mínimo erro, pode ser fatal”

O treinador do Belenenses SAD quer manter a consistência defensiva contra o Benfica, “uma equipa perigosa”.

Petit, na conferência de antevisão da jornada 5 contra os encarnados, lembra que o Benfica “vem fazendo muitos golos, a nível interno e europeu”.

“O Benfica é uma equipa mais pressionante, que mete muitos jogadores no meio-campo das equipas adversárias, que trabalha com seis ou sete jogadores na fase de pressão. É uma equipa perigosa quando ganha as segundas bolas e, quando a perde, tem uma pressão muito grande, muito rápida a sair para o ataque. Faz muitos golos em transição, em cinco ou seis segundos conseguem estar em zonas de finalização”, alertou.

Ora, para combater isso, o técnico dos azuis reforça que a sua equipa tem “estado com muito boa consistência em termos defensivos”.

“Sabemos que, ao mínimo erro, pode ser fatal. Têm criado muitas oportunidades, mas esperamos anular os pontos fortes e fazer o nosso jogo”, disse Petit.

Pedro Álvaro, emprestado pelo Benfica, não pode ser opção. Para além disso, continuam lesionados Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela.

A partida na Luz está marcada para as 20h15, de segunda-feira. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.