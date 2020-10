Daniel Ramos. “Foi pena o golo que sofremos”

O treinador do Santa Clara criticou a arbitragem depois do 1-2 diante do Sporting. No entanto, também ficou desiludido com a primeira parte da sua equipa.

“Parece que estou a jogar num campeonato diferente de domingo para domingo. Houve um critério largo, pouquíssimas faltas, noutros é faltas, faltas. Não percebo”, disse Daniel Ramos.

Já sobre a partida, o técnico dos insulares diz que não gostou do primeiro tempo, “principalmente com os espaços que demos ao Sporting”.

“A intenção era jogar olhos nos olhos, mas demos espaços a mais. Ficámos mais expostos e o Sporting tirou proveito disso. Com o 1-1 ao intervalo, modificámos para um jogo menos vistoso, mas estivemos bem organizados”, referiu.

Daniel Ramos acrescenta que “foi pena o golo que sofremos de forma ingrata. O Sporting teve bola mas não criou oportunidades, mas não conseguimos o que queríamos”.

O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, com dois golos de Pedro Gonçalves. Pelos insulares descontou o inevitável Thiago Santana.