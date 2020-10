Covid-19. Pedro Proença lembra diferenças entre futebol e Fórmula 1

O presidente da Liga de Clubes volta a criticar as diferenças de decisão sobre a presença de público entre o futebol e a Fórmula 1 em Portugal.

Numa mensagem nas redes sociais, Pedro Proença mostra imagens do Grande Prémio de Portimão de Fórmula 1 e do Farense – Rio Ave em futebol. Num há muito público, no outro quase nenhum.

O dirigente acrescenta que “o futebol continua, tal como acontece desde o início desta pandemia, a orgulhar-se em ser um enorme exemplo para toda a sociedade”.

“Depois das touradas. Dos concertos. Dos Festivais. E em Novembro cá teremos, no mesmo autódromo, outro grande evento de motociclismo”, escreveu.

Proença refere depois o outro evento “a quem foi dada a possibilidade de receber 27.500 (!!) espetadores, com o resultado que as imagens demonstram. Depois das touradas. Dos concertos. Dos Festivais. E em Novembro cá teremos, no mesmo autódromo, outro grande evento de motociclismo…”

“A saúde pública tem, mais do que nunca, de ser uma prioridade social. E se é verdade que a atividade económica não pode voltar a parar…é também imperativo garantir que a fasquia da organização de eventos (desportivos ou não) neste período é mais alta do que nunca. Sob pena de se misturar no mesmo saco, realidades que, como as imagens demonstram, não aplicam o mesmo grau de autoexigência, nem oferecem o mesmo nível de segurança a quem as atende”, escreve.