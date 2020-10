Zorya goleia antes de receber Sp. Braga

O Zorya, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, goleou o Rukh Lviv por 4-0, em partida da jornada sete da Liga ucraniana.

Os golos foram todos apontados na segunda parte e já com os visitantes reduzidos a 9. Marcaram Gladky, Kochergin, Ivanisenia e Sayyadmanesh.

Com este triunfo, o Zorya passa a somar nove pontos e é sétimo classificado no campeonato. O líder é o Dínamo Kiev, com 17 pontos, contra 13 do Shakhtar, de Luís Castro.

Na próxima quinta-feira, os ucranianos recebem os arsenalistas para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.