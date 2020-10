Standard Liège derrotado antes de vir à Luz

O Standard Liège perdeu 2-0, fora, contra o Saint Truiden, em partida da jornada 10 do campeonato belga.

Os golos dos donos da casa foram apontados por Nazon e De Ridder.

Esta foi a segunda derrota do Standard na liga, que mantém o adversário do Benfica na Liga Europa com 18 pontos, menos dois que o Antuérpia.

O Standard Liège, de Phillipe Montanier, vai agora viajar até Lisboa para defrontar o Benfica no estádio da Luz para a segunda jornada da fase de grupo da segunda prova da UEFA.

Na primeira partida, o Benfica derrotou o Lech Poznan e os belgas perderam diante do Rangers.