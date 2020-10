Confusão na entrada do autódromo de Portimão gera revolta

Imagens enviadas para a Renascença mostram várias pessoas junto a uma das entradas que foi encerrada quando a organização se apercebeu que estava demasiada gente nesse setor.

Raquel Abrantes explica à Renascença que “ninguém conseguia entrar no recinto, em qualquer uma das portas. Portanto havia cerca de 50 pessoas em cada porta com bilhete válido. Não nos deram qualquer justificação e a organização só abriu as portas meia hora depois, já a corrida tinha começado”.

“Quando conseguimos entrar no recinto as portas foram abertas sem qualquer controlo. Não houve nenhum controlo de bilhetes, nem de zonas. E depois, quando entrámos lá dentro não houve qualquer controlo para sentar, para lotação”, queixa-se ainda Raquel Abrantes.

“As bancadas claramente excediam a lotação recomendada. Não havia lugares onde me pudesse sentar para manter a distância de segurança de todos os lados. Tivemos de ficar de pé. Ficou imensa gente de pé, e estamos a falar de bilhetes que custaram perto de 300 euros cada um”, lamenta.

Já a organização do evento diz que praticamente toda a gente acabou por poder assistir à corrida, até em lugares melhores do que aqueles que tinham pago.

Paulo Pinheiro, administrador do autódromo, diz à Renascença que ninguém ficou à porta. “As pessoas entraram, entraram foi mais tarde. A indicação que temos da GNR é que toda a gente acabou por entrar, ninguém ficou fora.”

O problema deve-se, explica ainda, ao facto de muitas pessoas não terem trocado os seus bilhetes, como era suposto, depois de a ocupação do autódromo ter sido reduzida para 27.500 pessoas, menos do que era inicialmente previsto. Por essa razão apareceram mais pessoas no autódromo do que era previsto e algumas tiveram de ser realocadas para outros lugares, sempre com upgrade, garante Paulo Pinheiro, fazendo com que no total tivessem entrado no recinto cerca de mais 120 pessoas do que o esperado.