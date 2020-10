Benfica com venda de bilhetes online. Assiduidade e antiguidade são critério para Liga Europa

O encontro entre o Benfica e Standard Liège, da Liga Europa de futebol, agendado para quinta-feira, vai poder ter nas bancadas cerca de 4.875 espetadores, o equivalente a 7,5% da capacidade do estádio da Luz. Os encarnados dão conta dos critérios para a aquisição dos bilhetes.

Na sua página oficial, o Benfica lembra que a presença de público no seu estádio foi autorizada pelo "Ministério da Saúde e pela Direção-Geral da Saúde (DGS) no passado dia 17 de outubro".

O clube refere que a venda de bilhetes será exclusiva a sócios, e indica que "considerando o limite máximo indicado, foi necessário definir critérios para a aquisição de bilhete para o jogo".

"A prioridade será estabelecida, tendo como primeiro critério a assiduidade aos jogos de futebol na época 2019/2020, e como segundo critério a antiguidade de lugar anual", explica o clube.

O Benfica, que colocará os ingressos à venda a partir de segunda-feira, às 9h00, apenas online, alerta para a necessidade de todos os espetadores que marcarem presença no estádio, com capacidade total para 65 mil pessoas, respeitarem "a legislação em vigor, bem como normas e orientações relativas à Saúde Pública e emanadas pela DGS".

O clube, que não recebe público no estádio da Luz há sete meses, alerta para o facto de os bilhetes serem "nominais e intransmissíveis".

O encontro entre o Benfica e os belgas do Standard Liège, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20h00.

O FC Porto, o único representante português na Liga dos Campeões, anunciou também hoje que cerca de 3.750 adeptos vão poder assistir ao vivo ao jogo com o Olympiacos, do grupo C, marcado para terça-feira.