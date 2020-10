Bloco prepara anuncio de voto contra o orçamento

O Bloco de Esquerda prepara-se para anunciar o voto contra o Orçamento do Estado para 2021. É, pelo menos, a indicação que a comissão nacional do partido vai dar à Mesa Nacional, o principal órgão do partido entre convenções. O anúncio do voto do Bloco sobre o Orçamento do Estado está marcado para as 20h30 deste domingo, com uma conferência de Catarina Martins, coordenadora do Bloco.

A Renascença sabe que a comissão política do Bloco reúne-se este domingo de manha e vai propor à mesa nacional, que se reúne a seguir, o voto contra o Orçamento do Estado na generalidade.